Полянский обвинил Запад в намеренном оттягивании достижения мира на Украине

Урегулирование конфликта на Украине далеко из-за отсутствия дипломатических усилий со стороны Запада. Такое заявление сделал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Думаю, что в данный момент мы достаточно далеки от мира. На данном этапе трудно продвинуться дальше, поскольку со стороны западных стран не предпринимаются значимые дипломатические усилия", — заявил дипломат в интервью РИА "Новости".

Полянский добавил, что Запад занимается только "поставками оружия и раздуванием конфлика". Поэтому сложно судить о значимых усилиях для достижения мира, указал он.