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29 марта, 02:06

Полянский обвинил Запад в намеренном оттягивании достижения мира на Украине

Урегулирование конфликта на Украине далеко из-за отсутствия дипломатических усилий со стороны Запада. Такое заявление сделал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Думаю, что в данный момент мы достаточно далеки от мира. На данном этапе трудно продвинуться дальше, поскольку со стороны западных стран не предпринимаются значимые дипломатические усилия", заявил дипломат в интервью РИА "Новости".

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Полянский добавил, что Запад занимается только "поставками оружия и раздуванием конфлика". Поэтому сложно судить о значимых усилиях для достижения мира, указал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал "циничной ловушкой" предложения о прекращении огня на Украине. На деле же это может заморозить конфликт, тем самым позволив России "закрепить свои достижения и выиграть время для передышки", отметил он.

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t.me / Дмитрий Полянский

Юлия Коновалова
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