Блинкен назвал "циничной ловушкой" предложения о прекращении огня на Украине
Предложения о том, чтобы немедленно прекратить боевые действия на Украине, могут оказаться "циничной ловушкой". Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"То, что выглядит привлекательным на поверхности, — кто же не хочет, чтобы пушки замолчали? — может оказаться очень циничной ловушкой, которой нам нужно очень и очень беречься", — сказал он на виртуальной встрече по перспективам достижения "справедливого и прочного мира на Украине".
Американский политик отметил, что необходимо осознавать и беречься того, что с первого взгляда похоже на благонамеренные усилия, например призывы к прекращению огня. На деле же, подчеркнул Блинкен, это может заморозить конфликт, тем самым позволив России "закрепить свои достижения и выиграть время для передышки", чтобы пополнить запасы, после чего "атаковать заново и с новыми силами". При этом он не стал уточнять, что за период прекращения огня Украина может получить больше европейских вооружений.
Ранее Лайф писал, что МИД Китая представил своё видение урегулирования конфликта на Украине. В частности, документ из 12 пунктов призывает к прекращению огня и скорейшему возобновлению диалога между сторонами. Позже Россия заявила об открытости к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём, однако ЕС инициатива не понравилась, как и украинскому президенту. При этом российский лидер Владимир Путин допустил, что мирный план Китая может быть взят за основу урегулирования на Украине.
ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS