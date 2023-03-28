Блинкен назвал "циничной ловушкой" предложения о прекращении огня на Украине

"То, что выглядит привлекательным на поверхности, — кто же не хочет, чтобы пушки замолчали? — может оказаться очень циничной ловушкой, которой нам нужно очень и очень беречься", — сказал он на виртуальной встрече по перспективам достижения "справедливого и прочного мира на Украине".

Американский политик отметил, что необходимо осознавать и беречься того, что с первого взгляда похоже на благонамеренные усилия, например призывы к прекращению огня. На деле же, подчеркнул Блинкен, это может заморозить конфликт, тем самым позволив России "закрепить свои достижения и выиграть время для передышки", чтобы пополнить запасы, после чего "атаковать заново и с новыми силами". При этом он не стал уточнять, что за период прекращения огня Украина может получить больше европейских вооружений.