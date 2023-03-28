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28 марта, 14:29

Блинкен назвал "циничной ловушкой" предложения о прекращении огня на Украине

Предложения о том, чтобы немедленно прекратить боевые действия на Украине, могут оказаться "циничной ловушкой". Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"То, что выглядит привлекательным на поверхности, — кто же не хочет, чтобы пушки замолчали? — может оказаться очень циничной ловушкой, которой нам нужно очень и очень беречься", — сказал он на виртуальной встрече по перспективам достижения "справедливого и прочного мира на Украине".

Американский политик отметил, что необходимо осознавать и беречься того, что с первого взгляда похоже на благонамеренные усилия, например призывы к прекращению огня. На деле же, подчеркнул Блинкен, это может заморозить конфликт, тем самым позволив России "закрепить свои достижения и выиграть время для передышки", чтобы пополнить запасы, после чего "атаковать заново и с новыми силами". При этом он не стал уточнять, что за период прекращения огня Украина может получить больше европейских вооружений.

Экс-разведчик ВС США Риттер высмеял слова Кирби о мирном плане по Украине

Экс-разведчик ВС США Риттер высмеял слова Кирби о мирном плане по Украине

Ранее Лайф писал, что МИД Китая представил своё видение урегулирования конфликта на Украине. В частности, документ из 12 пунктов призывает к прекращению огня и скорейшему возобновлению диалога между сторонами. Позже Россия заявила об открытости к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём, однако ЕС инициатива не понравилась, как и украинскому президенту. При этом российский лидер Владимир Путин допустил, что мирный план Китая может быть взят за основу урегулирования на Украине.

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ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS

Николь Вербер
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