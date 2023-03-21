Путин: Мирный план Китая может быть взят за основу урегулирования на Украине

Многие пункты китайского мирного плана созвучны позиции Москвы и могут быть взяты за основу урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Многие из положений китайского мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу мирного урегулирования, когда к нему будут на Западе и в Киеве", — отметил российский лидер, добавив, что пока такой готовности с их стороны не наблюдается.