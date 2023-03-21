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21 марта, 15:55

Путин: Мирный план Китая может быть взят за основу урегулирования на Украине

Многие пункты китайского мирного плана созвучны позиции Москвы и могут быть взяты за основу урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Путин: Мирный план Китая может быть взят за основу урегулирования на Украине. Видео © LIFE

"Многие из положений китайского мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу мирного урегулирования, когда к нему будут на Западе и в Киеве", — отметил российский лидер, добавив, что пока такой готовности с их стороны не наблюдается.

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Напомним, 24 февраля 2023 года Китай представил план по мирному урегулированию конфликта на Украине, в котором звучит призыв к Западу отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций. В РФ сочли такую инициативу Пекина созвучной подходу самой Москвы. Ранее стало в Кремле подтвердили, что Владимир Путин и Си Цзиньпин на встрече, которая состоялась накануне и продлилась 4,5 часа, обсуждали этот план.

Обложка ©

LIFE/Павел Баранов

Александра Вишнякова
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