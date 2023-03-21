Ушаков заявил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина заставили Запад занервничать

Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве заставили страны Запада занервничать. Об этом в беседе с журналистами заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Очень нервничают, заметно, конечно, повод есть. Две великие державы, соседи решают самые важные вопросы мировой политики и двусторонних отношений", — сказал он.

Ушаков отметил, что нервозность соперников вполне естественна.