Ушаков заявил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина заставили Запад занервничать
Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве заставили страны Запада занервничать. Об этом в беседе с журналистами заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Очень нервничают, заметно, конечно, повод есть. Две великие державы, соседи решают самые важные вопросы мировой политики и двусторонних отношений", — сказал он.
Ушаков отметил, что нервозность соперников вполне естественна.
Ранее помощник президента РФ подчеркнул, что план Китая по мирному урегулированию ситуации на Украине вызывает у Запада раздражение, а у Москвы — уважение.
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LIFE / Павел Баранов