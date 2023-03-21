Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 15:48

Ушаков заявил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина заставили Запад занервничать

Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве заставили страны Запада занервничать. Об этом в беседе с журналистами заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Очень нервничают, заметно, конечно, повод есть. Две великие державы, соседи решают самые важные вопросы мировой политики и двусторонних отношений", — сказал он.

Ушаков отметил, что нервозность соперников вполне естественна.

В Кремле усомнились в звонке Си Цзиньпина Зеленскому в ближайшее время

В Кремле усомнились в звонке Си Цзиньпина Зеленскому в ближайшее время

Ранее помощник президента РФ подчеркнул, что план Китая по мирному урегулированию ситуации на Украине вызывает у Запада раздражение, а у Москвы — уважение.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Варвара Романова
  • Новости
  • Си Цзиньпин
  • Китай
  • Юрий Ушаков
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров