В Кремле усомнились в звонке Си Цзиньпина Зеленскому в ближайшее время
Ушаков: Разговор Си Цзиньпина с Зеленским вряд ли состоится сегодня или завтра
Телефонный разговор глав КНР и Украины Си Цзиньпина и Владимира Зеленского вряд ли состоится 21 или 22 марта, так как китайский лидер сейчас занят делами в Москве. Так считает помощник президента России Юрий Ушаков.
"Знаю реакцию американцев на возможность контакта. Американцы сказали, мы же понимаем, что господин председатель КНР сейчас занят, занят визитом в Россию. Вот, я думаю, он именно этим и занят. Не думаю, что сегодня-завтра будет какой-то разговор с Киевом", — сказал Ушаков журналистам.
Помощник российского лидера также отметил, что не знает, подтвердил ли Пекин вероятность такого контакта с Киевом.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что вчера, 20 марта, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали китайский мирный план по Украине. Их встреча продлилась четыре с половиной часа.