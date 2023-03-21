В Кремле усомнились в звонке Си Цзиньпина Зеленскому в ближайшее время

Телефонный разговор глав КНР и Украины Си Цзиньпина и Владимира Зеленского вряд ли состоится 21 или 22 марта, так как китайский лидер сейчас занят делами в Москве. Так считает помощник президента России Юрий Ушаков.

"Знаю реакцию американцев на возможность контакта. Американцы сказали, мы же понимаем, что господин председатель КНР сейчас занят, занят визитом в Россию. Вот, я думаю, он именно этим и занят. Не думаю, что сегодня-завтра будет какой-то разговор с Киевом", — сказал Ушаков журналистам.