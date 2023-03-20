Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились спустя 4,5 часа
Неформальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, который 20 марта прибыл с визитом в Москву, завершились. В общей сложности лидеры беседовали почти четыре с половиной часа.
Известно, что в настоящее время китайский лидер уже покинул Кремль. Во вторник, 21 марта, главы государств вновь встретятся и проведут полноформатные переговоры.
Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом. По мнению главы Китая, его поездка в Москву придаст новый импульс развитию отношений двух стран. В свою очередь президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что взаимодействие России и Китая способствует укреплению многополярности в мире и её основополагающих принципов.