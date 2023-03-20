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20 марта, 10:06

Си Цзиньпин прибыл в Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом — самолёт китайского лидера приземлился в московском аэропорту Внуково около 12:59. Его встречают военный оркестр и многочисленные журналисты.

А ранее во Внуково приземлился самолёт китайской делегации.

Си Цзиньпин пояснил позицию Китая по конфликту на Украине

Си Цзиньпин пояснил позицию Китая по конфликту на Украине

Напомним, Си Цзиньпин пробудет в РФ с визитом с 20 по 22 марта. В Кремле раскрыли детали готовящихся переговоров: лидеры РФ и КНР обменяются подарками и переговорят тет-а-тет, а затем побеседуют с участием делегаций. Сегодня, 20 марта, около 16:30 Путин и Си Цзиньпин начнут общение в формате один на один, затем беседа продолжится за неформальным обедом. Дмитрий Песков уточнил, что так или иначе будет обсуждаться тема Украины.

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ТАСС / EPA / ANDRE COELHO

Александра Вишнякова
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