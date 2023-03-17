Обменяются подарками и переговорят тет-а-тет: В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков раскрыл детали грядущих переговоров Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в Москве. По его словам, никаких "дополнительных отягощающих протокольных штучек" не будет.

"Главное — это переговоры. И визит называется государственным, чтобы подчеркнуть его важность. Носить он будет исключительно деловой характер", — отметил Ушаков в беседе с журналистами.

По его словам, визит главы КНР в Москву состоится с 20 по 22 марта и стартует переговорами тет-а-тет с президентом РФ в понедельник и последующим обедом. В Кремле придают большое значение этой неформальной закрытой беседе.

"В ходе неё будут рассмотрены самые важные, ключевые чувствительные вопросы, которые касаются взаимоотношений двух стран", — подчеркнул Ушаков.

Во вторник, 21 марта, Путин и Си Цзиньпин проведут встречу сначала в узком составе, а потом в расширенном. В первом случае в переговорах со стороны РФ также примут участие зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. А к переговорам в широком составе подключатся вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава "Росатома" Алексей Лихачёв, министр транспорта Виталий Савельев.

В программе визита Си Цзиньпина в Москву также есть обед с участием не только чиновников, но также бизнесменов и других деятелей, имеющих отношение к российско-китайскому партнёрству. По итогам переговоров лидеры двух стран подпишут несколько документов и сделают совместное заявление, а также обменяются символическими подарками.

"Это важнейшее событие в наших двусторонних отношениях и подтверждает особый характер российско-китайского партнёрства. И мы не сомневаемся, что предстоящие переговоры придадут новый мощный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества", — считает Ушаков.