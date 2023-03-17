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17 марта, 10:31

Политолог объяснил, что значит грядущий визит Си Цзиньпина в Россию

Политолог Мендкович: Визит Си Цзиньпина — это демонстрация особых отношений России и Китая

Визит в Москву лидера КНР Си Цзиньпина сразу после переизбрания — это демонстрация особых отношений России и Китая на современном этапе. Так считает политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

"Обе наши страны столкнулись с агрессией со стороны США: Россия — на Украине, Китай — на Тайване, который являются частью Китая с точки зрения закона, но по факту оккупирован проамериканскими сепаратистами. Этот визит показывает, что в условиях общих угроз наши страны будут также сближаться, принимать меры по их отражению, развивать экономическое сотрудничество, чтобы преодолеть санкционную агрессию, создавать совместную систему обороны", — рассказал эксперт в беседе с Лайфом.

Мендкович подчеркнул, что у Москвы и Пекина — общие интересы, общие угрозы и очень большие возможности и перспективы для сотрудничества.

В Китае назвали предстоящую поездку Си Цзиньпина в Россию "визитом мира"

В Китае назвали предстоящую поездку Си Цзиньпина в Россию "визитом мира"

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Владимира Путина посетит Россию на следующей неделе. Визит лидера Поднебесной состоится 20–22 марта. В Кремле уточнили, что общение двух лидеров начнётся уже 20 марта — они переговорят один на один за неформальным обедом. Основная часть переговоров состоится 21 марта, после них ожидается заявление для прессы.

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ТАСС / AP / Alexei Druzhinin

Ольга Годуненко
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