Политолог объяснил, что значит грядущий визит Си Цзиньпина в Россию
Политолог Мендкович: Визит Си Цзиньпина — это демонстрация особых отношений России и Китая
Визит в Москву лидера КНР Си Цзиньпина сразу после переизбрания — это демонстрация особых отношений России и Китая на современном этапе. Так считает политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
"Обе наши страны столкнулись с агрессией со стороны США: Россия — на Украине, Китай — на Тайване, который являются частью Китая с точки зрения закона, но по факту оккупирован проамериканскими сепаратистами. Этот визит показывает, что в условиях общих угроз наши страны будут также сближаться, принимать меры по их отражению, развивать экономическое сотрудничество, чтобы преодолеть санкционную агрессию, создавать совместную систему обороны", — рассказал эксперт в беседе с Лайфом.
Мендкович подчеркнул, что у Москвы и Пекина — общие интересы, общие угрозы и очень большие возможности и перспективы для сотрудничества.
Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Владимира Путина посетит Россию на следующей неделе. Визит лидера Поднебесной состоится 20–22 марта. В Кремле уточнили, что общение двух лидеров начнётся уже 20 марта — они переговорят один на один за неформальным обедом. Основная часть переговоров состоится 21 марта, после них ожидается заявление для прессы.
ТАСС / AP / Alexei Druzhinin