Политолог объяснил, что значит грядущий визит Си Цзиньпина в Россию

Визит в Москву лидера КНР Си Цзиньпина сразу после переизбрания — это демонстрация особых отношений России и Китая на современном этапе. Так считает политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

"Обе наши страны столкнулись с агрессией со стороны США: Россия — на Украине, Китай — на Тайване, который являются частью Китая с точки зрения закона, но по факту оккупирован проамериканскими сепаратистами. Этот визит показывает, что в условиях общих угроз наши страны будут также сближаться, принимать меры по их отражению, развивать экономическое сотрудничество, чтобы преодолеть санкционную агрессию, создавать совместную систему обороны", — рассказал эксперт в беседе с Лайфом.

Мендкович подчеркнул, что у Москвы и Пекина — общие интересы, общие угрозы и очень большие возможности и перспективы для сотрудничества.