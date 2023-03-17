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17 марта, 07:15

Си Цзиньпин 20–22 марта прилетит в Россию по приглашению Путина

Кремль: Си Цзиньпин приедет с государственным визитом в Россию 20–22 марта

<p>Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / POOL / Рамиль Cитдиков</p>

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / POOL / Рамиль Cитдиков

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин по приглашению главы государства Владимира Путина посетит Россию на следующей неделе. Как сообщает пресс-служба Кремля, визит лидера Поднебесной состоится 20–22 марта.

"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене", — сказано в анонсе встречи лидеров.

Кроме того, в Кремле анонсировали подписание ряда важных двусторонних документов.

Китайская рулетка: Как изменится мир после переговоров Си Цзиньпина с Владимиром Путиным в Москве

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что лидер Поднебесной Си Цзиньпин прибудет с официальным визитом в Россию уже на следующей неделе. В ходе поездки он рассчитывает встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле после заявили, что не будут раскрывать детали возможных переговоров президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина, пока о них не объявят официально.

Оксана Попова
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