Си Цзиньпин 20–22 марта прилетит в Россию по приглашению Путина
Кремль: Си Цзиньпин приедет с государственным визитом в Россию 20–22 марта
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / POOL / Рамиль Cитдиков
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин по приглашению главы государства Владимира Путина посетит Россию на следующей неделе. Как сообщает пресс-служба Кремля, визит лидера Поднебесной состоится 20–22 марта.
"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене", — сказано в анонсе встречи лидеров.
Кроме того, в Кремле анонсировали подписание ряда важных двусторонних документов.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что лидер Поднебесной Си Цзиньпин прибудет с официальным визитом в Россию уже на следующей неделе. В ходе поездки он рассчитывает встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле после заявили, что не будут раскрывать детали возможных переговоров президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина, пока о них не объявят официально.