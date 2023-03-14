В Кремле не будут раскрывать детали возможной встречи Путина и Си Цзиньпина до её анонса

Кремль не будет раскрывать детали возможных переговоров президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина, пока о них не объявят официально. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Не знаю. Вот когда объявим [о встрече], тогда мы сможем что-то говорить", — заметил Песков.

Он также обратил внимание на то, что Москва и Пекин пока не делали каких-либо официальных объявлений относительно возможной встречи лидеров двух стран.