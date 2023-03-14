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14 марта, 08:31

В Кремле не будут раскрывать детали возможной встречи Путина и Си Цзиньпина до её анонса

Песков: Кремль не говорит о повестке возможной встречи лидеров РФ и КНР до её объявления

Кремль не будет раскрывать детали возможных переговоров президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина, пока о них не объявят официально. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Не знаю. Вот когда объявим [о встрече], тогда мы сможем что-то говорить", — заметил Песков.

Он также обратил внимание на то, что Москва и Пекин пока не делали каких-либо официальных объявлений относительно возможной встречи лидеров двух стран.

Китайская рулетка: Как изменится мир после переговоров Си Цзиньпина с Владимиром Путиным в Москве

Китайская рулетка: Как изменится мир после переговоров Си Цзиньпина с Владимиром Путиным в Москве

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что лидер Поднебесной Си Цзиньпин прибудет с официальным визитом в Россию уже на следующей неделе. В ходе поездки он рассчитывает встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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