В Кремле не будут раскрывать детали возможной встречи Путина и Си Цзиньпина до её анонса
Песков: Кремль не говорит о повестке возможной встречи лидеров РФ и КНР до её объявления
Кремль не будет раскрывать детали возможных переговоров президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина, пока о них не объявят официально. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Не знаю. Вот когда объявим [о встрече], тогда мы сможем что-то говорить", — заметил Песков.
Он также обратил внимание на то, что Москва и Пекин пока не делали каких-либо официальных объявлений относительно возможной встречи лидеров двух стран.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что лидер Поднебесной Си Цзиньпин прибудет с официальным визитом в Россию уже на следующей неделе. В ходе поездки он рассчитывает встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.
Kremlin.ru