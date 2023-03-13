Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 марта, 08:05

Названы сроки визита Си Цзиньпина в Москву

Reuters: Си Цзиньпин может посетить Москву уже на следующей неделе

Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить с визитом Россию уже на следующей неделе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, лидер Китая рассчитывает встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Напомним, в начале марта Владимир Путин заявил о подготовке к встрече с Си Цзиньпином. Российский лидер выразил желание показать китайскому коллеге недавно открытую Большую кольцевую линию московского метро.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MARK R. CRISTINO

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Си Цзиньпин
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров