Названы сроки визита Си Цзиньпина в Москву

Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить с визитом Россию уже на следующей неделе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, лидер Китая рассчитывает встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.