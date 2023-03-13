Названы сроки визита Си Цзиньпина в Москву
Reuters: Си Цзиньпин может посетить Москву уже на следующей неделе
Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить с визитом Россию уже на следующей неделе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, лидер Китая рассчитывает встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, в начале марта Владимир Путин заявил о подготовке к встрече с Си Цзиньпином. Российский лидер выразил желание показать китайскому коллеге недавно открытую Большую кольцевую линию московского метро.
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ТАСС / EPA / MARK R. CRISTINO