Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост председателя Китайской Народной Республики. Решение Всекитайского собрания народных представителей является свидетельством признания Ваших заслуг во главе государства, а также широкой поддержки проводимого Вами курса на дальнейшее социально-экономическое развитие Китая и защиту национальных интересов на мировой арене", — отмечается в телеграмме главы государства.

Путин отметил, что в России высоко ценят вклад Цзиньпина в упрочение отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между двумя странами. Президент выразил уверенность, что вместе получится обеспечить наращивание плодотворного российско-китайского сотрудничества в самых различных сферах.

"Будем и дальше координировать совместную работу по важнейшим вопросам региональной и международной повестки дня. Искренне желаю Вам, дорогой друг, новых успехов в государственной деятельности на благо дружественного китайского народа, а также крепкого здоровья и благополучия", — говорится в сообщении.