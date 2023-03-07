Глава МИД Китая назвал отношения с Россией залогом мировой стабильности

Отношения России и Китая важны для глобального стратегического баланса и стабильности в мире. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

"Сотрудничество России и Китая может стать для мира драйвером к многополярности и большей демократии в международных отношениях, глобальный стратегический баланс и стабильность могут быть лучше гарантированы", — сказал Цинь Ган на ежегодной пресс-конференции.

Под руководством Си Цзиньпина и Владимира Путина отношения Пекина и Москвы продолжат подниматься на новые высоты, уверен министр. При этом он указал, что отношения двух государств не направлены против третьих сторон и не представляют угрозы для других стран.