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1 марта, 10:57

Путин сообщил, что при возможности покажет Си Цзиньпину БКЛ в Москве

Путин заявил о подготовке к встрече с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин заявил о подготовке к встрече с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом он сообщил на церемонии запуска движения по всей Большой кольцевой линии московского метро.

Глава государства подчеркнул, что по своей протяжённости 70-километровая Большая кольцевая линия стала крупнейшей в мире. БКЛ в Москве обогнала даже нынешнего лидера — пекинское подземное метрокольцо.

"Вот будем встречаться с председателем КНР. Если программа позволит, с удовольствием покажем [БКЛ] и нашим гостям. Во всяком случае, делегации, мне кажется, можно будет показать", — заявил Путин.

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Напомним, сегодня, в первый день весны, Путин и мэр столицы Сергей Собянин запустили Большую кольцевую линию московского метро. В эксплуатацию сегодня введены последние девять станций БКЛ.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук
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