Путин сообщил, что при возможности покажет Си Цзиньпину БКЛ в Москве

Президент России Владимир Путин заявил о подготовке к встрече с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом он сообщил на церемонии запуска движения по всей Большой кольцевой линии московского метро.

Глава государства подчеркнул, что по своей протяжённости 70-километровая Большая кольцевая линия стала крупнейшей в мире. БКЛ в Москве обогнала даже нынешнего лидера — пекинское подземное метрокольцо.

"Вот будем встречаться с председателем КНР. Если программа позволит, с удовольствием покажем [БКЛ] и нашим гостям. Во всяком случае, делегации, мне кажется, можно будет показать", — заявил Путин.