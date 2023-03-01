Путин и Собянин запустили Большую кольцевую линию московского метро

Российский лидер Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. В церемонии открытия очно приняли участие мэр столицы Сергей Собянин, а также сотрудники подземки, строившие её.

Путин принимает участие в церемонии открытия БКЛ. Видео © LIFE

"Новая кольцевая линия полностью введена в строй. Поздравляю москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием!" — отметил президент.

Путин отметил, что 70-километровая БКЛ стала крупнейшим в мире подземным кольцом, обогнав нынешнего лидера — кольцевую линию пекинского метро. На встрече с главой КНР Си Цзиньпином глава государства намерен показать ему работу БКЛ.

Отметим, что в эксплуатацию сегодня введены последние девять станций БКЛ: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".