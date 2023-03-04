Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 марта, 22:58

Скрывался 27 лет: Россия передала Китаю обвиняемого в убийстве

Россия экстрадировала в Китай обвиняемого в убийстве полицейского

Россия экстрадировала в Китай гражданина КНР Сюй Веньбиня. Он на родине был обвинён в убийстве полицейского в 1996 году.

"Сегодня в международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России разыскиваемый передан представителям компетентных органов КНР", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным китайского следствия, в 1996 году Сюй Веньбинь скрылся с места происшествия. Его объявили в международный розыск по каналам Интерпола в 2012 году. Обвиняемого удалось найти в России в декабре позапрошлого года. Его задержали на территории Волгоградской области. Россия получила запрос от КНР о выдаче подозреваемого и удовлетворила прошение.

РФ потребовала от ОАЭ выдать задержанного сооснователя финансовой пирамиды Finiko Сабирова

РФ потребовала от ОАЭ выдать задержанного сооснователя финансовой пирамиды Finiko Сабирова

А во Франции месяц назад арестовали 16 лет скрывавшегося от правосудия итальянского мафиози. Он был обвинён в двойном убийстве.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • МВД РФ
  • Китай
  • Интерпол
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров