Скрывался 27 лет: Россия передала Китаю обвиняемого в убийстве

Россия экстрадировала в Китай гражданина КНР Сюй Веньбиня. Он на родине был обвинён в убийстве полицейского в 1996 году.

"Сегодня в международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России разыскиваемый передан представителям компетентных органов КНР", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным китайского следствия, в 1996 году Сюй Веньбинь скрылся с места происшествия. Его объявили в международный розыск по каналам Интерпола в 2012 году. Обвиняемого удалось найти в России в декабре позапрошлого года. Его задержали на территории Волгоградской области. Россия получила запрос от КНР о выдаче подозреваемого и удовлетворила прошение.