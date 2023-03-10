Си Цзиньпин удержал свой пост и поставил рекорд для Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин переизбран на эту должность на третий пятилетний срок. Таким образом, он стал первым в истории страны, кто достиг такого.

Как сообщает агентство Синьхуа, таковы итоги голосования делегатов первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. Решение принято единогласно.

Также единогласно Си Цзиньпин переизбран на должность председателя Центрального военного совета КНР. ЦВС руководит Народно-освободительной армией Китая параллельно с партийным органом — Военным советом Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК). Обычно их состав идентичен.

А пост председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (постоянно действующий орган парламента) занял член Постоянного комитета политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чжао Лэцзи. Его кандидатуру также поддержали все 2952 члена парламента, принимавшие участие в голосовании. Он сменил на этом посту 72-летнего Ли Чжаньшу.