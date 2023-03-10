В Китае одобрили проект масштабной реформы Госсовета

В парламенте Китая — Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП) — одобрили проект реформы Госсовета КНР. Последний является высшим исполнительным органом страны. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Депутаты одобрили проект, как отмечает телеканал, в ходе третьего пленарного заседания первой сессии ВСНП 14-го созыва. Содержание пока не опубликовано. Ожидается, что текст документа будет созвучен с другим, принятым на втором пленуме Центрального комитета Компартии Китая в конце февраля.

Речь идёт о плане реформы партийных и государственных органов. В итоговом коммюнике пленума сказано, что предстоит усиление "централизованного руководства" китайской Компартии и повышение эффективности госаппарата. В последний раз, когда такое произошло — в 2018 году — Госсоветом КНР были упразднены или созданы сразу несколько министерств и ведомств.