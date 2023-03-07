США не готовы к противостоянию с РФ и Китаем, пишут американские СМИ

У США не хватит ресурсов, чтобы противостоять России и Китаю. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. Издание отметило, что Штаты в последние десятилетия делали акцент на борьбу с повстанцами в ближневосточных странах.

По данным газеты, в США есть несколько факторов, которые мешают быстро реагировать на новые условия борьбы великих держав. Это внутренние противоречия, внимание к текущим проблемам и разные оценки угрозы со стороны Китая.

Штаты отстали от России и Китая в разработке сверхзвукового вооружения. А в случае конфликта из-за Тайваня запас американских ракет большой дальности будет исчерпан примерно за неделю. Борьба Штатов с терроризмом на Ближнем Востоке сократила их производство подводных лодок и ракет.

По данным газеты, обострение международной обстановки может привести к конфликту между США, Россией и Китаем. Причём Штаты, предположительно, будут вести боевые действия на два фронта. Арктика может стать одним из театров боевых действий, но США отстают от РФ по количеству ледоколов. При этом на данный момент военная мощь Штатов всё же превосходит основных противников.