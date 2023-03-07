Глава МИД КНР Ган обвинил США в двойных стандартах в вопросе суверенитета Украины и Китая

Власти Соединённых Штатов говорят об уважении суверенитета Украины, забывая про это в вопросе Тайваня. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД Китая Цинь Ган.

"Китайский народ имеет право спросить: почему США говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности по украинскому вопросу, но не уважают суверенитет и территориальную целостность Китая по тайваньскому вопросу?" — подчеркнул министр.

Он также поинтересовался, почему США призывают Китай не поставлять оружие РФ, но при этом уже долгое время вооружают Тайвань, нарушая двустороннее коммюнике от 17 августа 1982 года. Согласно данному документу, Вашингтон обязался ни количественно, ни качественно не превышать уровень соответствующей поддержки острова. Американские власти также в коммюнике объявили о намерении постепенно сокращать поставки оружия.