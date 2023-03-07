МИД Китая исключил поставки оружия сторонам украинского конфликта
Глава МИД КНР Цинь Ган: Китай не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине
Китай не заинтересован в украинском конфликте и не поставляет оружие ни одной из сторон. При этом Пекину угрожают санкциями. Такое заявление сделал глава МИД КНР Цинь Ган в ходе пресс-конференции.
"Китай не является ни инициатором, ни заинтересованной стороной кризиса, мы также не поставляем оружие ни одной из сторон конфликта. На каком основании сваливать ответственность на Китай и даже вводить санкции и угрожать? Мы никогда этого не примем", — сказал министр.
По его словам, Китай всегда высказывает независимые суждения по конфликту на Украине. Как подчеркнул Цинь Ган, "между миром и войной мы выбираем мир, между диалогом и санкциями мы выбираем диалог".
Ранее глава МИД Китая назвал отношения с Россией залогом мировой стабильности. По его словам, контакты Москвы и Пекина важны для глобального стратегического баланса в мире.
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