МИД Китая исключил поставки оружия сторонам украинского конфликта

Китай не заинтересован в украинском конфликте и не поставляет оружие ни одной из сторон. При этом Пекину угрожают санкциями. Такое заявление сделал глава МИД КНР Цинь Ган в ходе пресс-конференции.

"Китай не является ни инициатором, ни заинтересованной стороной кризиса, мы также не поставляем оружие ни одной из сторон конфликта. На каком основании сваливать ответственность на Китай и даже вводить санкции и угрожать? Мы никогда этого не примем", — сказал министр.

По его словам, Китай всегда высказывает независимые суждения по конфликту на Украине. Как подчеркнул Цинь Ган, "между миром и войной мы выбираем мир, между диалогом и санкциями мы выбираем диалог".