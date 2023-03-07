В Китае заявили, что продолжат прикладывать усилия для мирного воссоединения с Тайванем

Власти Китая продолжат прикладывать все усилия для мирного воссоединения с Тайванем. Вместе с тем Пекин оставляет за собой право принять все необходимые меры, заявил глава МИД Поднебесной Цинь Ган, предупредив, что не стоит недооценивать КНР.

"Мы продолжим со всей искренностью прикладывать максимальные усилия для достижения мирного воссоединения Родины… При этом мы сохраняем возможность принятия всех необходимых мер", — сказал глава китайского внешнеполитического ведомства на ежегодной пресс-конференции.

Также Цинь Ган добавил, что никто не должен недооценивать твёрдую решимость, непоколебимую волю и значительные возможности китайского правительства и китайского народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.