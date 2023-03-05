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5 марта, 04:05

Китай в 2023 году вновь увеличит оборонный бюджет

КНР увеличит в 2023 году оборонный бюджет на 7,2%, до 224,85 млрд долларов

Китай в 2023 году планирует нарастить оборонный бюджет на 7,2%, до 1,553 трлн юаней (примерно 224,85 млрд долларов). Об этом говорится в проекте бюджета, опубликованном на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

"Расходы на национальную оборону — 1,553 трлн юаней с увеличением на 7,2%", — отмечается в документе.

В Китае намерены в 2023 году решительно бороться против независимости Тайваня

В Китае намерены в 2023 году решительно бороться против независимости Тайваня

В 2022 году Китай увеличил расходы на оборону на 7,1%, до 1,451 трлн юаней (около 229,07 млрд долларов по курсу на момент публикации данных), в 2021 году — на 6,8%, до 1,356 трлн юаней (около 209 млрд долларов).

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил о неизбежности глубокого конфликта между США и Китаем. По его словам, каждый шаг Вашингтона и Пекина говорит о том, что их противостояние будет лишь усиливаться.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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