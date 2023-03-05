Китай в 2023 году вновь увеличит оборонный бюджет

Китай в 2023 году планирует нарастить оборонный бюджет на 7,2%, до 1,553 трлн юаней (примерно 224,85 млрд долларов). Об этом говорится в проекте бюджета, опубликованном на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

"Расходы на национальную оборону — 1,553 трлн юаней с увеличением на 7,2%", — отмечается в документе.

В 2022 году Китай увеличил расходы на оборону на 7,1%, до 1,451 трлн юаней (около 229,07 млрд долларов по курсу на момент публикации данных), в 2021 году — на 6,8%, до 1,356 трлн юаней (около 209 млрд долларов).