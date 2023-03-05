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5 марта, 00:23

Сенатор Пушков заявил о неизбежном глубоком конфликте двух стран

Пушков заявил о неизбежности глубокого конфликта между США и Китаем

Конфликта между Соединёнными Штатами и Китаем невозможно избежать. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, отметив, что он уже начался.

"Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен. Он уже начался и набирает обороты", — написал российский сенатор в телеграм-канале.

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Как указал Пушков, каждый шаг Вашингтона и Пекина говорит о том, что их противостояние будет лишь усиливаться, подчеркнув, что этого никак не удастся избежать.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США хотят видеть Китай в рядах стран, поддерживающих Украину. Это касается и вопроса военной помощи.

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В Китае расшифровали неприятную для Украины правду о военной помощи США

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t.me / alexey_pushkov

Иван Косицын
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