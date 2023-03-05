Сенатор Пушков заявил о неизбежном глубоком конфликте двух стран

Конфликта между Соединёнными Штатами и Китаем невозможно избежать. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, отметив, что он уже начался.

"Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен. Он уже начался и набирает обороты", — написал российский сенатор в телеграм-канале.

Как указал Пушков, каждый шаг Вашингтона и Пекина говорит о том, что их противостояние будет лишь усиливаться, подчеркнув, что этого никак не удастся избежать.