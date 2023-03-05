Сенатор Пушков заявил о неизбежном глубоком конфликте двух стран
Пушков заявил о неизбежности глубокого конфликта между США и Китаем
Конфликта между Соединёнными Штатами и Китаем невозможно избежать. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, отметив, что он уже начался.
"Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен. Он уже начался и набирает обороты", — написал российский сенатор в телеграм-канале.
Как указал Пушков, каждый шаг Вашингтона и Пекина говорит о том, что их противостояние будет лишь усиливаться, подчеркнув, что этого никак не удастся избежать.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США хотят видеть Китай в рядах стран, поддерживающих Украину. Это касается и вопроса военной помощи.
t.me / alexey_pushkov