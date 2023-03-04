В Китае посоветовали США спуститься с небес на землю после слов о лидерстве в Азии

США выдают желаемое за действительное, считая себя лидером в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в то время как другие страны не хотят никаких противостояний и не готовы молча подчиняться Вашингтону. Об этом пишет Global Times.

"Вашингтон должен понять, что большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона не хотят противостояния, подобного холодной войне, и не хотят видеть конфликты между крупными державами. Желание США стать региональным лидером — выдача желаемого за действительное", — говорится в публикации.

Резонанс вызвало высказывание посла США в Китае Николаса Бернса, требующего от Пекина признать лидерство Вашингтона в Азии. Такие слова крайне американоцентричны и строятся лишь на точке зрения Белого дома, не учитывающего мнение стран АТР, утверждается в статье.

По мнению автора материала, США в очередной раз показал стратегический просчёт, полагая, что Китай стремится доминировать и хочет вытеснить из региона Штаты. Но это не так, ведь Пекин лишь желает мирного сосуществования и партнёрства, основанного на взаимном уважении, а также выступает против того, чтобы кто-то из-за океана раздавал приказы.

"В прошлом США могли уверенно вмешиваться в дела любого региона и использовать силу или принуждение для сохранения лидерства. Но сейчас они всё больше теряют способность выступать в такой роли", — пояснил изданию замдиректора Департамента азиатско-тихоокеанских исследований Китайского института международных исследований Чжан Тэнцзюнь.