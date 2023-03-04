В Китае посоветовали США спуститься с небес на землю после слов о лидерстве в Азии
Global Times: США необоснованно считают себя лидером в Азиатском регионе
США выдают желаемое за действительное, считая себя лидером в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в то время как другие страны не хотят никаких противостояний и не готовы молча подчиняться Вашингтону. Об этом пишет Global Times.
"Вашингтон должен понять, что большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона не хотят противостояния, подобного холодной войне, и не хотят видеть конфликты между крупными державами. Желание США стать региональным лидером — выдача желаемого за действительное", — говорится в публикации.
Резонанс вызвало высказывание посла США в Китае Николаса Бернса, требующего от Пекина признать лидерство Вашингтона в Азии. Такие слова крайне американоцентричны и строятся лишь на точке зрения Белого дома, не учитывающего мнение стран АТР, утверждается в статье.
По мнению автора материала, США в очередной раз показал стратегический просчёт, полагая, что Китай стремится доминировать и хочет вытеснить из региона Штаты. Но это не так, ведь Пекин лишь желает мирного сосуществования и партнёрства, основанного на взаимном уважении, а также выступает против того, чтобы кто-то из-за океана раздавал приказы.
"В прошлом США могли уверенно вмешиваться в дела любого региона и использовать силу или принуждение для сохранения лидерства. Но сейчас они всё больше теряют способность выступать в такой роли", — пояснил изданию замдиректора Департамента азиатско-тихоокеанских исследований Китайского института международных исследований Чжан Тэнцзюнь.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, если Китай решит поставлять России вооружение или будет систематически обходить антироссийские санкции, это может стать "серьёзной проблемой" в американо-китайских отношениях.
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