В Китае намерены в 2023 году решительно бороться против независимости Тайваня

Китай в 2023 году планирует вести решительную борьбу против "независимости Тайваня". Об этом говорится в социально-экономическом плане развития страны, опубликованном в рамках открытия парламентской сессии.

"Мы будем <...> вести решительную борьбу против так называемой независимости Тайваня и содействовать воссоединению Родины", — отмечается в документе.

В Пекине заявили о готовности твёрдо отстаивать принцип "одного Китая" и соблюдать консенсус 1992 года, а также способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива.