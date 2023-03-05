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5 марта, 02:35

В Китае намерены в 2023 году решительно бороться против независимости Тайваня

Китай в 2023 году планирует вести решительную борьбу против "независимости Тайваня". Об этом говорится в социально-экономическом плане развития страны, опубликованном в рамках открытия парламентской сессии.

"Мы будем <...> вести решительную борьбу против так называемой независимости Тайваня и содействовать воссоединению Родины", — отмечается в документе.

В Пекине заявили о готовности твёрдо отстаивать принцип "одного Китая" и соблюдать консенсус 1992 года, а также способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива.

В Китае заявили, что Тайвань никогда не был и не будет независимой страной

В Китае заявили, что Тайвань никогда не был и не будет независимой страной

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев подтвердил, что Москва поддерживает позицию КНР по Тайваню, Синьцзяну и Гонконгу. Об этом он заявил в ходе встречи с членом Компартии КНР Ван И.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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