В Китае заявили, что Тайвань никогда не был и не будет независимой страной
Тайвань никогда не был и не будет независимым от Китая государством, а действия местных сепаратистов угрожают территориальной целостности Поднебесной. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР (ЦК КПК), член Политбюро Ван И.
"Тайвань — часть китайской территории. Он никогда не был [независимой] страной и не будет ей в будущем", — заявил Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.
Дипломат отметил, что Пекин не пытается изменить статус-кво в Тайваньском проливе, в отличие от сепаратистов, выступающих против политики "одного Китая", что может подорвать безопасность в регионе.
Ранее Лайф сообщал, что на Тайвань в ближайшее время прибудет делегация из четырёх представителей Конгресса США, которая обсудит с местными чиновниками вопросы сферы высоких технологий.
ТАСС / AP / Ng Han Guan