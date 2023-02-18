В Китае заявили, что Тайвань никогда не был и не будет независимой страной

Тайвань никогда не был и не будет независимым от Китая государством, а действия местных сепаратистов угрожают территориальной целостности Поднебесной. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР (ЦК КПК), член Политбюро Ван И.

"Тайвань — часть китайской территории. Он никогда не был [независимой] страной и не будет ей в будущем", — заявил Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.

Дипломат отметил, что Пекин не пытается изменить статус-кво в Тайваньском проливе, в отличие от сепаратистов, выступающих против политики "одного Китая", что может подорвать безопасность в регионе.