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18 февраля, 12:09

В Китае заявили, что Тайвань никогда не был и не будет независимой страной

Тайвань никогда не был и не будет независимым от Китая государством, а действия местных сепаратистов угрожают территориальной целостности Поднебесной. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР (ЦК КПК), член Политбюро Ван И.

"Тайвань часть китайской территории. Он никогда не был [независимой] страной и не будет ей в будущем", — заявил Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.

Дипломат отметил, что Пекин не пытается изменить статус-кво в Тайваньском проливе, в отличие от сепаратистов, выступающих против политики "одного Китая", что может подорвать безопасность в регионе.

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Ранее Лайф сообщал, что на Тайвань в ближайшее время прибудет делегация из четырёх представителей Конгресса США, которая обсудит с местными чиновниками вопросы сферы высоких технологий.

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ТАСС / AP / Ng Han Guan

Артур Белкин
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