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18 февраля, 05:21

Делегация из четырёх конгрессменов США отправится на Тайвань

Делегация из четырёх членов Палаты представителей Конгресса США отправится на Тайвань 18 февраля с целью укрепления связей в сфере высоких технологий. Об этом заявил конгрессмен Ро Ханна, которого цитирует его пресс-служба.

"Я с нетерпением жду, чтобы побольше узнать об индустрии полупроводников на Тайване, а также об экономических связях между Тайванем и моим [избирательным] округом Кремниевой долины", — заявил Ханна.

Вместе с представителем Калифорнии на Тайвань отправятся его коллеги по Демократической партии Джейк Окинклосс (штат Массачусетс) и Джонатан Джексон (Иллинойс), а также республиканец Тони Гонсалес (Техас). В ходе визита они планируют встретиться с представителями промышленности и местных властей. По словам Ханны, США придерживаются политики "одного Китая" и намерены сделать всё, чтобы избежать полноценного военного конфликта.

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Ранее Лайф рассказывал, что с визитом на Тайвань планирует отправиться главный чиновник Пентагона по делам КНР Майкл Чейз.

Обложка ©

Unsplash

Артур Белкин
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