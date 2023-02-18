Делегация из четырёх конгрессменов США отправится на Тайвань

Делегация из четырёх членов Палаты представителей Конгресса США отправится на Тайвань 18 февраля с целью укрепления связей в сфере высоких технологий. Об этом заявил конгрессмен Ро Ханна, которого цитирует его пресс-служба.

"Я с нетерпением жду, чтобы побольше узнать об индустрии полупроводников на Тайване, а также об экономических связях между Тайванем и моим [избирательным] округом Кремниевой долины", — заявил Ханна.

Вместе с представителем Калифорнии на Тайвань отправятся его коллеги по Демократической партии Джейк Окинклосс (штат Массачусетс) и Джонатан Джексон (Иллинойс), а также республиканец Тони Гонсалес (Техас). В ходе визита они планируют встретиться с представителями промышленности и местных властей. По словам Ханны, США придерживаются политики "одного Китая" и намерены сделать всё, чтобы избежать полноценного военного конфликта.