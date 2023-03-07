В Пекине указали на злоупотребление США силой после инцидента с аэростатом
Глава МИД Китая Ган: США пренебрегают нормами международного права
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган считает, что власти США проводят неприемлемую международную политику, злоупотребляя силой и пренебрегая нормами международного права. Такое мнение он высказал, комментируя инцидент с уничтожением гражданского аэростата КНР в небе над Штатами.
"Даже Соединённые Штаты признали, что он (аэростат. — Прим. Лайфа) не представлял какой-либо опасности. Однако США действуют вопреки духу международного [сотрудничества], нарушая международные правила. Американская сторона руководствуется презумпцией виновности, чересчур злоупотребляя силой", — сказал Ган, выступая на ежегодной пресс-конференции.
По мнению китайской стороны, Вашингтон "устроил дипломатический кризис, которого можно было избежать". Ган также уверен, что в позиции США существует серьёзный перекос, ведь американские власти считают Пекин главным конкурентом и самой серьёзной геополитической угрозой. Однако на самом деле "эта так называемая конкуренция нацелена на сдерживание и подавление Китая".
Ранее Лайф писал, что США опасаются шпионажа Китая с использованием портовых кранов. Согласно информации The Wall Street Journal, такие краны работают в морских портах по всей Америке, в том числе в тех, которыми пользуются американские военные.