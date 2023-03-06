США опасаются шпионажа Китая с использованием портовых кранов

Власти Соединённых Штатов опасаются, что Китай может использовать для шпионажа гигантские портовые краны, экспортируемые в США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской контрразведке.

Собеседники издания назвали краны производства компании ZPMC "троянским конём" — из-за сенсоров, которые могут определять происхождение и назначение перегружаемых контейнеров.

"С их помощью Китай мог бы получать информацию о материалах, которые ввозятся в США и вывозятся из страны для поддержки американских военных операций по всему миру", — говорится в материале газеты.

Согласно информации издания, такие краны работают в морских портах по всей Америке, в том числе в тех, которыми пользуются военные США. Также газета подчёркивает, что у китайских кранов есть функция удалённого доступа, что позволяет дистанционно влиять на их работу. При этом представитель Посольства КНР в Вашингтоне заявил, что опасения США по поводу кранов "вызваны паранойей" и являются попыткой повлиять на торговое и экономическое сотрудничество.