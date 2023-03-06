Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 марта, 02:22

США опасаются шпионажа Китая с использованием портовых кранов

WSJ: США опасаются, что Китай может использовать портовые краны для шпионажа

Власти Соединённых Штатов опасаются, что Китай может использовать для шпионажа гигантские портовые краны, экспортируемые в США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской контрразведке.

Собеседники издания назвали краны производства компании ZPMC "троянским конём" — из-за сенсоров, которые могут определять происхождение и назначение перегружаемых контейнеров.

"С их помощью Китай мог бы получать информацию о материалах, которые ввозятся в США и вывозятся из страны для поддержки американских военных операций по всему миру", — говорится в материале газеты.

Британские спецназовцы остались без TikTok из-за угрозы шпионажа

Британские спецназовцы остались без TikTok из-за угрозы шпионажа

Согласно информации издания, такие краны работают в морских портах по всей Америке, в том числе в тех, которыми пользуются военные США. Также газета подчёркивает, что у китайских кранов есть функция удалённого доступа, что позволяет дистанционно влиять на их работу. При этом представитель Посольства КНР в Вашингтоне заявил, что опасения США по поводу кранов "вызваны паранойей" и являются попыткой повлиять на торговое и экономическое сотрудничество.

Ранее сообщалось, что конфликта между США и Китаем невозможно избежать. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, отметив, что он уже начался и набирает обороты.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • США
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров