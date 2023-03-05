Британские спецназовцы остались без TikTok из-за угрозы шпионажа

Британские спецназовцы остались без общения в Сети. Им запретили использовать соцсети, в том числе китайский "Тикток". Как передаёт Daily Mail, всё дело в угрозе иностранного шпионажа, который может привести к утечке секретных данных.

"Всем оперативникам SAS (Особой воздушной службы. — Прим. Лайфа) было запрещено использовать TikTok и другие приложения социальных сетей на своих военных смартфонах", — отмечается в материале.

Членам элитного подразделения, а также состоящим в других структурах спецназа рекомендовали не использовать приложения и на своих личных телефонах.