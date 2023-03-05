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5 марта, 14:50

Британские спецназовцы остались без TikTok из-за угрозы шпионажа

Daily Mail: Спецназу в Британии запретили пользоваться TikTok из-за опасений шпионажа

Британские спецназовцы остались без общения в Сети. Им запретили использовать соцсети, в том числе китайский "Тикток". Как передаёт Daily Mail, всё дело в угрозе иностранного шпионажа, который может привести к утечке секретных данных.

"Всем оперативникам SAS (Особой воздушной службы. — Прим. Лайфа) было запрещено использовать TikTok и другие приложения социальных сетей на своих военных смартфонах", — отмечается в материале.

Членам элитного подразделения, а также состоящим в других структурах спецназа рекомендовали не использовать приложения и на своих личных телефонах.

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Ранее Лайф рассказывал, что бывший сотрудник Посольства Британии в Берлине Дэвид Смит получил срок за шпионаж в пользу России. Известно, что он передавал секретную информацию как минимум с ноября 2020 года. Ему предъявили восемь пунктов обвинений в нарушении закона о гостайне.

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Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Николь Вербер
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