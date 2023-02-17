Экс-сотрудник Посольства Британии в Берлине Дэвид Смит получил срок за шпионаж в пользу РФ

Экс-сотрудника Посольства Британии в Берлине Дэвида Смита приговорили к 13 годам и двум месяцам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ. Такое решение принял Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли.

"По первому пункту обвинительного акта я приговариваю вас к тюремному сроку в шесть лет и два месяца. По пунктам 2–8 я приговариваю вас к семи годам тюремного заключения. Вы должны отбыть эти наказания последовательно. Таким образом, общий приговор составляет 13 лет и два месяца", — произнёс судья Марк Уолл.