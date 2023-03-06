В США заявили о новой уязвимости перед Россией

Возможная большая война США и России завершилась бы поражением Штатов из-за экономической зависимости от Китая и Индии. Об этом написал в "Твиттере" американский ветеран Ноктис Дрейвен.

"Мы проиграли бы большую войну уже из-за экономики. Посмотрите на нижнюю часть почти любого продукта: "Сделано в Китае", верно? Где мы покупаем лекарства? Китай, Индия и т.д., все члены БРИКС. Кто входит в БРИКС? Россия... Нас опустошат только экономикой, если вступим в войну, не говоря уже о том, насколько слабыми стали наши вооружённые силы", — заявил американский ветеран.

По мнению Дрейвена, жители Штатов испытывают ложное чувство безопасности. В стране имеет место иллюзия силы, единства и гордости. Если бы враги понимали, что США собой представляют на самом деле, они бы "снесли страну за несколько месяцев", подытожил американский ветеран.