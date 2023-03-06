В США заявили о новой уязвимости перед Россией
Ветеран Дрейвен заявил, что США проиграют войну против России из-за зависимости от БРИКС
Возможная большая война США и России завершилась бы поражением Штатов из-за экономической зависимости от Китая и Индии. Об этом написал в "Твиттере" американский ветеран Ноктис Дрейвен.
"Мы проиграли бы большую войну уже из-за экономики. Посмотрите на нижнюю часть почти любого продукта: "Сделано в Китае", верно? Где мы покупаем лекарства? Китай, Индия и т.д., все члены БРИКС. Кто входит в БРИКС? Россия... Нас опустошат только экономикой, если вступим в войну, не говоря уже о том, насколько слабыми стали наши вооружённые силы", — заявил американский ветеран.
По мнению Дрейвена, жители Штатов испытывают ложное чувство безопасности. В стране имеет место иллюзия силы, единства и гордости. Если бы враги понимали, что США собой представляют на самом деле, они бы "снесли страну за несколько месяцев", подытожил американский ветеран.
Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что попытка развалить Россию и нанести ей поражение может привести к катастрофическим последствиям для агрессоров. Также бывший военный обратился к Польше, спросив, действительно ли страна хочет умереть. По словам Риттера, Варшава никогда не сможет победить Москву.
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