Экономист назвал главные ошибки США в отношениях с Россией

Политика, которую США применяли по отношению к России ещё в 90-е года прошлого века, затем привела ко многим ошибкам. Теперь они сказываются на международной обстановке. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью изданию New Yorker.

По его мнению, конфликт на Украине стал результатом происходящего в отношениях России и США за последние 20 лет. Вашингтон мог предотвратить проблемы, но упустил такую возможность. Помешало этому то, как США видели своё положение на мировой арене после 1991 года.

"Они были уверены в однополярности мира и в том, что США могут делать практически всё, что вздумается, включая размещение военных баз где угодно и когда угодно, заключение и расторжение договоров по собственному желанию без каких-либо серьезных последствий", — сказал экономист.

"Фатальной ошибкой" США он назвал решение расширять НАТО. Профессор напомнил, что было семь волн разрастания альянса, и последняя должна была охватить Грузию и Украину. Это поставило США "на путь войны с Россией".

Что касается конфликта на Украине, Сакс напомнил о роли США в государственном перевороте 2014 года. По его мнению, тогда Вашингтон вёл себя "активно и прямолинейно": выделял огромные деньги лидерам Майдана.