Маск неожиданно признал неудобную для Запада правду об Украине

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что в 2014 году на Украине случился государственный переворот. Об этом он написал в Twitter под публикацией одного из пользователей, который разместил выдержку из статьи профессора Джона Миршаймера. Тот высказывал мнение. что толчком для действий Москвы послужило незаконное свержение пророссийского президента Украины.

"Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был", — написал Маск.

Речь идёт о так называемом Евромайдане, который начался 21 ноября 2013 года. Тогда сторонники евроинтеграции пришли на киевскую площадь Независимости сразу после того, как правительство заявило о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позднее столкновение силовиков и радикалов в центре Киева вылилось в десятки жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от президентского поста Виктора Януковича, которому пришлось уехать из страны. Позже главой государства избрали Петра Порошенко.