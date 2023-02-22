Уроки девятилетия: Чему Украину научил Майдан Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как события девятилетней давности привели Украину, Россию и Запад к дню сегодняшнему. 21 февраля, 23:40 Фото © Getty Images / Giles Clarke

Сегодня Украина отмечает очередную — уже девятую по счёту — годовщину Майдана. Глава киевского режима Владимир Зеленский выступает с торжественными речами, депутаты Верховной рады и политики говорят о госперевороте 2014-го как чуть ли не о величайшем событии в "многосотлетней" украинской истории. Как об окончательном обретении независимости и воссоединении Украины с Европой.

Однако если отвлечься от риторики и вернуться на грешную землю, то можно увидеть, что переворот, который украинцы называют Майданом, — это отнюдь не великое достижение украинского народа. Сам переворот, особенно с точки зрения его последствий, стал жесточайшим уроком. Как для украинского народа, так и других государств.

За поступки надо отвечать

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В январе – феврале 2014 года украинское население и украинские элиты сделали выбор. Абсолютное их большинство либо поддержали Майдан, либо пассивно взирали за тем, как путчисты свергали действующую власть. И тогда все эти люди считали, что поступают правильно. Что совершают благое дело, которое ведёт их в светлое будущее, к созданию "восточноевропейской Швейцарии". Однако каждый этот поступок вёл их не к Швейцарии, а к тому состоянию, в котором Украина оказалась сейчас.

Так, нападения и убийства силовиков привели к массовой деградации вертикали власти. Был создан прецедент, когда активисты перехватили у государства право на насилие и удержали его за собой. Самых ярых боевиков потом удалось ликвидировать (вспомним историю Сашко Белого), но все последние годы на Украине продолжали существовать банды "активистов Майдана". И под видом добровольческих батальонов они наводили свои порядки, кормясь с подконтрольных территорий, как это делал тот же Азов*. Более того, банды пытались даже диктовать государству свои условия. Например, когда Зеленский, приехавший организовать согласованный с Москвой отвод сил в районе Золотого, был послан местными боевиками и смирился с этим. И, осознавая, что он не управляет страной, решил не выполнять Минские соглашения.

Массовые преследования русскомыслящих украинцев привели не к сплочению нации, как все тогда считали, а к гражданской войне. К уходу из Украины сначала Крыма, затем Донбасса, а сейчас — после начала СВО — ещё и Приазовья. Не исключено, что в ближайшем будущем за этими регионами последуют новые.

Поднятие на щит нацистских героев привело не к "исправлению" украинской истории и уж тем более не к "усилению духа патриотизма" — нет, эта политика лишь убедила Москву в том, что Украина, выражаясь словами Путина, стала анти-Россией. Территорией, которая не может и не должна существовать возле российских границ. Так что начатая Москвой СВО стала логичным следствием тех действий, которые Украина совершила на Майдане.

Опасность иллюзии

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Конечно, кто-то скажет, что украинцев обманули. Что они стали жертвами иллюзий, которые им внушили. Что они десятилетиями жили в насквозь коррумпированном, олигархическом государстве и поэтому с радостью пошли за морковкой под названием "простые решения". Да, это отчасти так — и это второй урок Майдана. Опасность иллюзий, не имеющих никаких связей с реальностью, но в которые люди продолжают верить до победного конца.

Например, украинцам говорили, что по итогам Майдана Украина войдёт в Евросоюз. Однако за девять последующих лет Киев не сделал ни одного шага в сторону вступления в организацию. Даже подписанное им соглашение об ассоциации было подписано с оговоркой о том, что это нельзя рассматривать как начало вступления в ЕС.

Лишь сейчас, в ходе СВО, Украина получила статус кандидата в ЕС — статус, который является скорее политическим сигналом и ни разу не приближает её к членству. Так что вместо ЕС Украина вошла в колоссальную экономическую рецессию. Ещё до СВО экономика была в печальном состоянии, а сейчас специалисты МВФ подсчитали, что просто для её спасения (о развитии вообще речь не идёт) стране в 2023 году нужно около 40 миллиардов долларов внешних заимствований, которые — и это понимают потенциальные кредиторы — Киев не сможет самостоятельно отдать.

Украине говорили, что она стала частью Западного мира. Однако по факту относились — и относятся — к ней как к чужому государству. Западные лидеры рассматривают Украину исключительно как материал для сдерживания России и без зазрения совести готовы воевать с Москвой "до последнего украинца". Да, дают для этого какое-то оружие и немного денег, но этого абсолютно недостаточно для победы.

При этом никто, даже русофобы-поляки, не готов давать Киеву каких-то военных гарантий для вступления в войну. Особенно после того, как Россия начала демонстративно разминать ядерные мускулы. Американские эксперты и общественное мнение, взять хотя бы недавнюю статью Стивена Уолта в Foreign Policy, дают понять, что на самом деле важность Украины для безопасности тех же Соединённых Штатов серьёзно преувеличена. И что Вашингтон может в любой момент спокойно прекратить поддержку Киева, а за Вашингтоном от этого чемодана без ручки избавятся и европейцы.

"Маяк демократии"

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И наконец, последний урок. Наверное, самый важный уже не только для Украины, но и Российской Федерации. Ни для кого не секрет, что Майдан на Украине был организован прежде всего благодаря Западу. Речь не о том, что в декабре 2013-го и январе 2014 года западные специалисты выводили украинцев на улицы, а о том, что этот Майдан был подготовлен многолетней работой западных идеологов с украинским обществом.

Воспитанием будущих лидеров через специальные программы, воспитанием будущего журналистского корпуса, успешным внедрением западных ценностей и идей в украинские умы. Благодаря системной работе Запад смог создать иллюзию прекрасного "западного будущего", которую он продал украинскому обществу и при помощи которой смог вывести простых украинцев на улицы для прозападного переворота.

Да, при этом Запад не сумел создать это общество на Украине. Он пытался, он хотел сделать из Украины маяк демократии развития для соблазнения россиян пойти таким же путём, для организации Майдана уже в Москве. Да, это не получилось прежде всего потому, что Запад не имеет навыков созидания. Однако России от этого не легче. Проиграв Западу войну за украинские умы и сердца в нулевые годы, Россия сейчас вынуждена вести с Западом на Украине войну уже при помощи своих солдат. Тяжёлую, затратную войну.

Остаётся надежда, что общества других постсоветских государств выучат украинские уроки. И не будут повторять ошибки безответственных и соблазнённых украинцев, которые привели нынешний Киев на грань потери государственности.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Геворг Мирзаян