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Военный счётчик: Каким может быть союз России, Ирана и Китая

Какие события скрываются за главными мероприятиями недели выступления Путина, визита Си Цзиньпиня в Москву и поездки Байдена в Киев-Варшаву.

20 февраля, 23:40
<p>Обложка © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Обложка © ТАСС / Дружинин Алексей

Последняя неделя февраля и близость к годовщине российской спецоперации на Украине, похоже, вынуждают мировых лидеров не только плестись в фарватере действий президента РФ, но и пытаться оспорить у него внимание мировых СМИ. Иначе чем ещё можно объяснить приезд главы США в Киев и анонс заявления о мире именно в день выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием.

Окончание первой половины февраля завершилось проведением Мюнхенской конференции по безопасности, где страны Западного блока записались в главные враги России и заявили о переходе Европы на рельсы военной экономики.

— В ожидании большой войны, которой никто не хочет ни в Европе, ни в Азии, государства ЕС поставлены Вашингтоном на военный счётчик, — считает политолог Марат Баширов.

Также год проведения СВО расширяет манёвры союзников, наладивших плотное взаимодействие. 24 февраля состоится визит в Москву главы КНР Си Цзиньпиня. Эксперты прогнозируют оформление некоего содружества трёх тяжеловесов мировой политики и экономики: России, Китая и пионера Ближнего Востока — Ирана. Государств, которые противостоят агрессии НАТО, находятся под санкциями и сближаются на фоне политики Запада.

Новые контуры союза Москвы, Пекина и Тегерана

Углубление сотрудничества Москвы, Пекина и Тегерана может быть реализовано в формате предложений многополярному миру новых принципов взаимодействия. Вероятно, речь идёт о трёхстороннем сотрудничестве в рамках ШОС или БРИКС, полагает востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

Фото © ТАСС / ZUMA

Фото © ТАСС / ZUMA

— Блоковое мышление, то есть нахождение государств по типу НАТО или стран Варшавского договора, уходит в прошлое. Это связано с тем, что после окончания холодной войны, которая выражалась, помимо прочего, в геополитическом противостоянии двух блоков, Запад в итоге навязал экономическую и политическую унификацию большинству государств планеты, что вызвало множество кризисов, — отмечает Василий Останин-Головня.

По словам эксперта, сейчас против коллективного Запада выступает лагерь никак не оформленных региональных тяжеловесов, претендующих на мировой глобальный статус, — Китай, Россия, Иран, Турция, Саудовская Аравия и ряд других стран, которые различаются по своей военной, экономической мощи. Россия и Китай — имеют мировой статус за счёт своей территории и мощи. Иран приближается к этому статусу, он, наряду с Турцией и СА, один из лидеров на Ближнем Востоке.

Как Запад отреагировал на создание на Украине двойника нацистского "Эдельвейса"

Как Запад отреагировал на создание на Украине двойника нацистского "Эдельвейса"

Вряд ли этот союз будет оформлен по типу политико-экономического, как НАТО или АСЕАН. Это, скорее всего, будет опосредованное союзничество, потому что, несмотря на общие интересы, между тремя государствами есть и расхождения. Наши интересы, например, сталкиваются на территории Центральной Азии, есть конкуренция в военно-техническом аспекте, когда речь заходит о рынке сбыта, напоминает эксперт.

— Новый формат может появиться в рамках ШОС или БРИКС, куда подали заявки Иран и СА. Нужно предложить миру иную матрицу, а не делать лекала с НАТО и ООН. Как будет развиваться это союзничество, будет ли оно реализовано в трёхстороннем варианте на указанных площадках, будет ясно из ближайших шагов лидеров трёх стран, — сказал Василий Останин-Головня.

Неформальные связи

Самое интересное, по словам политолога Алексея Мухина, что визит китайского лидера будет носить характер формирования неофициальных связей между Россией и Китаем. И это беспокоит западных партнёров Москвы и Пекина.

— Возможно, речь на переговорах коснётся более равномерного распределения рисков, которые стоят в результате вызовов и угроз перед Китаем и Россией от западных стран. Сам факт того, что наши отношения будут выстроены, снижает вероятность вооружённого конфликта между НАТО и любой другой страной, будь то Россия, Китай или Иран. Это основа международной безопасности, — заметил Мухин.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович напоминает, что каждое из трёх государств сталкивается с агрессией НАТО. Китай — на Тайване, Россия — в украинском конфликте, Иран противостоит постоянной угрозе внешнего военного вторжения под предлогом пресловутых санкций ООН.

— Наши страны не хотят терять суверенитет, не хотят оказаться под оккупацией и защищаются вместе от общего противника. Главное не то, что будет озвучено в ходе визита лидера КНР, а те меры, которые будут проговариваться. Речь может идти о промышленном сотрудничестве в формате противостояния санкционному давлению, военном — чтобы отражать нападения, а также о согласовании своих действий по защите собственных национальных интересов от НАТО, — резюмирует Мендкович.

Политолог привёл исторический пример: в 1941 году, когда сложилась антифашистская коалиция, возможности для таких визитов у союзников СССР на высшем уровне не было. Это произошло только в Тегеране в 1943 году. И, поскольку сейчас это не проблема, формирование нового союза против глобальной агрессии будет проходить эффективно, так как Америка де-факто объявила войну всем трём государствам. Впоследствии коалиция будет только расширяться, уверен эксперт.

Диагноз Мюнхенской конференции: Что говорят на Западе о тактике ВСУ и России

Диагноз Мюнхенской конференции: Что говорят на Западе о тактике ВСУ и России

Авторы
Елена Ладилова
Елена Ладилова

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