Военный счётчик: Каким может быть союз России, Ирана и Китая Какие события скрываются за главными мероприятиями недели выступления Путина, визита Си Цзиньпиня в Москву и поездки Байдена в Киев-Варшаву. 20 февраля, 23:40 Обложка © ТАСС / Дружинин Алексей

Последняя неделя февраля и близость к годовщине российской спецоперации на Украине, похоже, вынуждают мировых лидеров не только плестись в фарватере действий президента РФ, но и пытаться оспорить у него внимание мировых СМИ. Иначе чем ещё можно объяснить приезд главы США в Киев и анонс заявления о мире именно в день выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием.

Окончание первой половины февраля завершилось проведением Мюнхенской конференции по безопасности, где страны Западного блока записались в главные враги России и заявили о переходе Европы на рельсы военной экономики.

— В ожидании большой войны, которой никто не хочет ни в Европе, ни в Азии, государства ЕС поставлены Вашингтоном на военный счётчик, — считает политолог Марат Баширов.

Также год проведения СВО расширяет манёвры союзников, наладивших плотное взаимодействие. 24 февраля состоится визит в Москву главы КНР Си Цзиньпиня. Эксперты прогнозируют оформление некоего содружества трёх тяжеловесов мировой политики и экономики: России, Китая и пионера Ближнего Востока — Ирана. Государств, которые противостоят агрессии НАТО, находятся под санкциями и сближаются на фоне политики Запада.

Новые контуры союза Москвы, Пекина и Тегерана

Углубление сотрудничества Москвы, Пекина и Тегерана может быть реализовано в формате предложений многополярному миру новых принципов взаимодействия. Вероятно, речь идёт о трёхстороннем сотрудничестве в рамках ШОС или БРИКС, полагает востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

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— Блоковое мышление, то есть нахождение государств по типу НАТО или стран Варшавского договора, уходит в прошлое. Это связано с тем, что после окончания холодной войны, которая выражалась, помимо прочего, в геополитическом противостоянии двух блоков, Запад в итоге навязал экономическую и политическую унификацию большинству государств планеты, что вызвало множество кризисов, — отмечает Василий Останин-Головня.

По словам эксперта, сейчас против коллективного Запада выступает лагерь никак не оформленных региональных тяжеловесов, претендующих на мировой глобальный статус, — Китай, Россия, Иран, Турция, Саудовская Аравия и ряд других стран, которые различаются по своей военной, экономической мощи. Россия и Китай — имеют мировой статус за счёт своей территории и мощи. Иран приближается к этому статусу, он, наряду с Турцией и СА, один из лидеров на Ближнем Востоке.

Вряд ли этот союз будет оформлен по типу политико-экономического, как НАТО или АСЕАН. Это, скорее всего, будет опосредованное союзничество, потому что, несмотря на общие интересы, между тремя государствами есть и расхождения. Наши интересы, например, сталкиваются на территории Центральной Азии, есть конкуренция в военно-техническом аспекте, когда речь заходит о рынке сбыта, напоминает эксперт.

— Новый формат может появиться в рамках ШОС или БРИКС, куда подали заявки Иран и СА. Нужно предложить миру иную матрицу, а не делать лекала с НАТО и ООН. Как будет развиваться это союзничество, будет ли оно реализовано в трёхстороннем варианте на указанных площадках, будет ясно из ближайших шагов лидеров трёх стран, — сказал Василий Останин-Головня.

Неформальные связи

Самое интересное, по словам политолога Алексея Мухина, что визит китайского лидера будет носить характер формирования неофициальных связей между Россией и Китаем. И это беспокоит западных партнёров Москвы и Пекина.

— Возможно, речь на переговорах коснётся более равномерного распределения рисков, которые стоят в результате вызовов и угроз перед Китаем и Россией от западных стран. Сам факт того, что наши отношения будут выстроены, снижает вероятность вооружённого конфликта между НАТО и любой другой страной, будь то Россия, Китай или Иран. Это основа международной безопасности, — заметил Мухин.

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Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович напоминает, что каждое из трёх государств сталкивается с агрессией НАТО. Китай — на Тайване, Россия — в украинском конфликте, Иран противостоит постоянной угрозе внешнего военного вторжения под предлогом пресловутых санкций ООН.

— Наши страны не хотят терять суверенитет, не хотят оказаться под оккупацией и защищаются вместе от общего противника. Главное не то, что будет озвучено в ходе визита лидера КНР, а те меры, которые будут проговариваться. Речь может идти о промышленном сотрудничестве в формате противостояния санкционному давлению, военном — чтобы отражать нападения, а также о согласовании своих действий по защите собственных национальных интересов от НАТО, — резюмирует Мендкович.

Политолог привёл исторический пример: в 1941 году, когда сложилась антифашистская коалиция, возможности для таких визитов у союзников СССР на высшем уровне не было. Это произошло только в Тегеране в 1943 году. И, поскольку сейчас это не проблема, формирование нового союза против глобальной агрессии будет проходить эффективно, так как Америка де-факто объявила войну всем трём государствам. Впоследствии коалиция будет только расширяться, уверен эксперт.

Авторы Елена Ладилова