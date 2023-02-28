Американский военный объяснил, к чему приведут попытки расчленить Россию

Попытка развалить Россию и нанести ей поражение может привести к катастрофическим последствиям для агрессоров. Таким мнением поделился бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

"За всю историю ни одна ядерная держава не была побеждена. Люди должны понять, что говорить о поражении России — значит желать конца света", — сказал он в интервью ютуб-каналу Rebirth of Communism.

Также бывший военный обратился к Польше, спросив, действительно ли он хочет умереть. Варшава никогда не сможет победить Москву, уверен Риттер.