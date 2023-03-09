Политолог оценил вероятность конфликта Китая и США из-за Тайваня

США продолжают эскалацию ситуации вокруг Тайваня, а Вашингтон и Пекин понимают, что конфликт двух стран неизбежен, хотя пока пытаются всячески его избегать. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил доцент департамента массовых коммуникаций медиабизнеса Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян.

По его словам, официальный Пекин делал всё для того, чтобы доказать, что КНР не будет отвечать Штатам на их провокации. Один из подобных примеров — приезд на Тайвань Нэнси Пелоси, после которого Китай не выдвигал каких-либо ультиматумов, а, напротив, отступил.

"Китайское руководство считает, что время работает в их пользу и чем дольше они оттягивают начало реального конфликта, тем лучше они к нему будут готовы. Поэтому Си Цзиньпин и Джо Байден проводят какие-то переговоры о деэскалации. Но обе стороны понимают, что конфликт неизбежен. Просто китайцы уверены, что время играет в их пользу. Поэтому они накапливают силы и как бы давят на американскую экономику", — отметил политолог.

Мирзоян считает, что аналогичной позиции придерживаются и в США, где уверены, что время работает на них, однако сначала нужно "разобраться с Россией".