В Китае назвали предстоящую поездку Си Цзиньпина в Россию "визитом мира"

Предстоящая поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Россию станет "визитом мира". Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Данная поездка будет "визитом мира". Что касается украинского кризиса, Китай будет занимать по нему объективную позицию, мы будем играть конструктивную роль для продвижения мирных переговоров", — сказал он на брифинге.

Кроме того, по словам Ван Вэньбиня, визит китайского лидера в РФ посодействует продвижению практического взаимодействия и стратегического сотрудничества между Россией и КНР, а также позволит создать новые стимулы для развития отношений между Москвой и Пекином.

"Государственный визит Си Цзиньпина в Россию станет дружественной поездкой, она позволит ещё больше укрепить взаимное доверие между Китаем и РФ", — добавил представитель МИД, подчеркнув, что отношения между странами имеют большое значение в условиях нарастающей нестабильности в мире.