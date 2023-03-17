Китайский ход: Америку попросят подвинуться Визит Си Цзиньпина в Москву продемонстрирует Вашингтону претензии Китая на мировое лидерство в партнерстве с Россией. 16 марта, 23:40 Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © Getty Images / Feng Li

Свой первый официальный визит после переизбрания на пост Председателя КНР Си Цзиньпин намерен совершить в Москву, где проведет переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщает Reuters, визит может состояться уже на следующей неделе. А по сообщению Wall Street Journal, после переговоров с Владимиром Путиным китайский лидер собирается пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. То есть очевидно, что Пекин намеревается выступить в роли миротворца в российско-украинском конфликте.

По мнению аналитиков, значение этого визита будет выходить далеко за рамки официальной повестки, поскольку, занявшись урегулированием на Украине, Пекин посылает всему миру ясный сигнал о своей претензии на мировое лидерство. Ведь до сих пор считалось, что вопрос о том, как долго продлится и когда и как завершится конфликт на Украине, могут решать только в Вашингтоне. Теперь же Америку недвусмысленно попросили подвинуться.

Передел мира

По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, в Москве ожидают обсуждения в ходе переговоров расширения сотрудничества практически во всех сферах – экономической, политической и военной, поскольку отношения двух стран носят «дружественный, партнерский, стратегический характер».

— Каждое общение лидеров двух стран является дополнительным импульсом для активизации взаимодействия по самым различным областям, — заявил он.

По мнению экспертов, помимо конкретных вопросов взаимодействия в той или иной сфере главы России и Китая будут обсуждать архитектуру будущего многополярного мироустройства, где одним из полюсов станет альянс России и Китая.

— Надо понимать, что это будут не просто переговоры лидеров двух держав. Визит будет означать раздел мира (не менее того) на две большие и неравные части: одну, которая останется за США и их союзниками, а другую, которая будет состоять из разных стран и народов, но будет видеть лидерами две великие державы, Россию и Китай,— считает политолог Андрей Перла.

То, что наряду с вопросами двустороннего сотрудничества Си Цзиньпин в ходе визита намерен заняться мирным урегулированием на Украине, по мнению экспертов, является недвусмысленным сигналом о претензии Китая на мировое лидерство в партнерстве с Россией.

— Китай хочет возглавить переговорный процесс в российско-украинском конфликте, хочет перехватить эту инициативу у Америки. Конечно, Китай претендует на мировое лидерство. И это основано на его лидерстве в экономике. Именно поэтому Пекин и выдвинул свои 12 тезисов по завершению конфликта на Украине, — считает заместитель директора ИДВ РАН, руководитель Центра социально-экономических исследований Китая, доктор экономических наук Андрей Островский.

И эти претензии Пекина, по оценкам экономистов, имеют под собой очень веские основания. Например, по сообщению издания Al Mayadeen, по итогам 2022 года по показателю паритета покупательской способности экономика Китая превысила американскую. Ее объем составил $30,07 трлн. Причем, по мнению экспертов, претендуя на мировое лидерство, Китай рассматривает Россию в качестве равноправного партнера.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин (слева направо). Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

— Китай видит Россию своим партнером, потому что лидерству Пекина угрожают Соединенные Штаты. Также необходимо решать вопрос с Тайванем. А США мешают это делать. Поскольку Россия обладает определенным военным потенциалом, в том числе военно-морским флотом, который базируется и на Тихом океане, почему бы Китаю и России не решать свои проблемы вместе. Тем более, что США недавно подписали договор о поставке в Австралию атомных подводных лодок, — напоминает Андрей Островский.

Уже сам выбор России в качестве первой страны для визита Си Цзиньпина после его переизбрания на пост председателя КНР, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что Пекин рассматривает Россию как равноправного партнера.

Авторы Владимир Павлов