Ближневосточный патруль: Что означают военные учения России, Китая и Ирана Эксперты оценили значение военных учений России, Китая, Ирана, которые стартовали в акватории Аравийского моря. 15 марта, 23:40 Военно-морские учения Китая и России, 2016 г. Фото © ТАСС / Zuma / Zha Chunming

Военно-морские силы Китая, России, Ирана проводят совместные морские учения "Морской пояс безопасности – 2023" в акватории Аравийского моря в районе иранского порта Чахбехар. Об этом сообщили в Минобороны России. Они продлятся до 19 марта. Аналогичное сотрудничество проходило в 2019 и 2022 годах. Российскую сторону представляет отряд кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Кама".

Военные учения направлены на создание архитектуры безопасности и защиты водных путей, комментируют эксперты. Они помогут углубить практическое сотрудничество между странами-участницами. В прошлом году Си Цзиньпин озвучивал переработанные идеи русского философа Николая Фёдорова об архитектуре общей человеческой судьбы. Поскольку на смену порядку, основанному на американских правилах, приходит многополярность.

Россия вместе с Китаем, Ираном и другими странами занимается деамериканизацией Ближнего Востока, комментирует проходящие учения доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

Военно-морские учения Ирана, России и Китая в Аравийском море, 2022 г. Фото © ТАСС / Zuma

— Если быть точнее, то Москва, Пекин и Тегеран занимаются переводом из эксклюзивной американской площадки БВ в инклюзивную, где могут работать целый ряд других стран, не исключая и самих Соединённых Штатов. С политической точки зрения этому процессу помогает организованное восстановление дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном. Россия со своей стороны делает большой политический вклад, устраивая переговоры в формате Москвы – Дамаска – Анкары и Тегерана, — уверен Геворг Мирзаян.

По его словам, проведение подобных учений демонстрирует, что Москва и Пекин могут быть не только надёжными политическими гарантами, но и военными. Мы показываем мощь и способность защищать пространство Ближнего Востока, особенно — торгово-водные пути. Это достаточно востребованная функция в условиях, когда Москва и Пекин не требуют эксклюзивности. И это грамотная стратегия.

— Процесс суверенизации Персидского залива начинает входить в активную стадию. Поскольку долгое время интересы стран этого региона определялись конфронтацией Саудовской Аравии и Ирана. Тем не менее недавнее восстановление дипотношений между Тегераном и Эр-Риядом позволят совершить ход конём против США. Вашингтон давно превратил залив в американскую зону и по сути создал патовую ситуацию, когда ни одно из государств не могло сыграть решающей роли. Без согласия СА эти учения не начались бы в заливе. Этому активно способствовали как Россия, так и Китай, — считает востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

Василий Головня полагает, что, уравновешивая взаимодействие Ирана и СА с Россией и Китаем, создаётся новая связка межгосударственных отношений внерегиональными акторами, которая может перевесить ставший традиционным конфликтогенный характер сотрудничества нефтяных государств этого региона. Важно поддержание статуса-кво, чтобы стабилизировать экспорт чёрного золота. Хотя не факт, что внутренние противоречия прекратятся одномоментно, но, во всяком случае, сделан большой шаг вперёд.

Авторы Андрей Лапенков