Иранский связной: В какой конфликт США втягивают Израиль Что за конфликт может разгореться между Израилем и Ираном и приведёт ли он к третьей мировой войне. 10 марта, 16:14 Иранский протестующий сжигает израильский флаг во время антиизраильской акции протеста. Обложка © Getty Images / Morteza Nikoubazl / NurPhoto

Подготовка к конфликту

Накануне ближневосточного турне главы Пентагона Ллойда Остина заместитель помощника министра обороны Дана Строул во время пресс-конференции заявила, что США и их союзники считают Иран глобальной угрозой. Также она сообщила, что "у Пентагона уже готов план военной операции против Ирана на случай, если президент США даст такой приказ". Беспокоит США и "расширение военного сотрудничества между Москвой и Тегераном". Ранее директор ЦРУ Уильям Бёрнс назвал тревожным углубление сотрудничества между РФ и Ираном.

Juniper Oak 2023. Фото © ТАСС / ZUMA

В конце января Центральное командование США (CENTCOM) проводило масштабные совместные с Израилем учения Juniper Oak 2023, в которых приняли участие более 6400 американских и 1100 израильских военнослужащих. Было задействовано 140 самолётов, в том числе бомбардировщики B52, боевые вертолёты AC130, боевые БПЛА MQ9, и развёрнута авианосная ударная группа в составе 12 кораблей ВМФ.

Израиль: выход из кризиса

Израиль готовится решать иранский вопрос силовым путём. Министр обороны Галант заявил сегодня главе Пентагона Ллойду Остину, говоря об иранской угрозе: "Мы сталкиваемся с критическим периодом, когда нам придётся принимать важные, значимые, судьбоносные решения для государства Израиль. Иран стремится получить ядерное оружие и угрожает Израилю и всему миру".

На что глава Минобороны США ответил, что Штаты не позволят Ирану получить ЯО. После чего некоторые СМИ сделали вброс, что глава Пентагона якобы подтвердил информацию о начале военной операции Израиля против Ирана в "ближайшее время".

Ранее министр обороны Израиля анонсировал "важные решения", вплоть до военного вмешательства по Ирану из-за ядерного оружия. Он заявил, что впереди страну ждут "тяжёлые решения". С ростом геополитической напряжённости и давления на Иран мир ожидает возникновения нового конфликта между Тегераном и Тель-Авивом.

Фото © Getty Images / Morteza Nikoubazl / NurPhoto

Востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня напоминает, что военные манёвры Израиля и Ирана происходят давно.

— Тель-Авив регулярно наносит удары по территории Сирии под предлогом присутствия там иранских и проиранских формирований. Также следует учитывать контекст: Израиль сотрясают теракты палестинских радикалов-одиночек, а президент страны Ицхак Герцог заявил, что страна находится в точке невозврата, — говорит Василий Останин-Головня. — В Иране после провалившейся попытки возобновить ядерную сделку усиливается давление внутри и снаружи. Оно подкрепляется не только санкциями, но и внутренними игроками. Стоит вспомнить недавние демонстрации за права женщин.

США на этом фоне не просто делают ход конём, но и совершают целый кавалерийский манёвр, отмечает эксперт. Палата представителей на этой неделе проголосовала против вывода американских войск с востока Сирии и поддержала резолюцию о смене режима в Исламской Республике.

— Всё это указывает на то, что выход из внутреннего кризиса Израиля может быть только во внешнем направлении в сторону Сирии или Ирана. То есть полное боевое соприкосновение Израиля и Ирана возможно на территории стран, которые находятся между ними, — Сирии и Ирака, — прогнозирует эксперт ИНИОН РАН.

Заявление Ллойда Остина о некоем обеспечении мира для Палестины говорит лишь о том, что эта мера нужна, чтобы обеспечить тыл Израиля в предстоящей военной операции против Тегерана. Глава Пентагона призвал палестинское руководство бороться с терроризмом и возобновить сотрудничество в сфере безопасности с Израилем. Он подчеркнул, что у еврейского государства "есть право на самооборону от терроризма".

Ряд политологов полагают, что США не отважатся толкнуть Израиль на полномасштабную войну с Ираном. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин резюмирует, что "говорить о каких-то серьёзных масштабных событиях, которые могут привести к третьей мировой войне, пока рано".

Интересы США и Израиля

Комментируя встречу министра обороны США Ллойда Остина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, эксперт отметил, что вопрос серьёзного вооружённого столкновения сейчас не стоит, поскольку полномасштабный конфликт Тель-Авива с Тегераном измотал бы США, так как Вашингтону пришлось бы оказывать помощь своему союзнику. Но небольшая военная операция против Тегерана может быть выгодна Штатам.

— Мы встречаемся во времена напряжённости. Поэтому у нас, как у друзей, состоялось очень откровенное обсуждение необходимости деэскалации с целью снижения напряжённости, особенно перед Песахом и Рамаданом, — сказал Остин на совместной пресс-конференции в Тель-Авиве с главой оборонного ведомства Израиля Йоавом Галантом.

Впервые обратившись к иранскому народу, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что произойдёт "ужасная ядерная война", если не остановить Иран от получения атомного оружия, цитирует премьера Jerusalem Post.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото © Shutterstock

Нетаньяху заявил, что ядерный Иран приведёт к "пересечению Ближнего Востока ядерными проводами", поскольку другие режимы поспешат вооружиться ядерным оружием. Он призвал к глобальным действиям в ответ на обогащение Ираном урана до 84%, что близко к 90% оружейного качества.

Нетаньяху сказал, что действия Израиля задержали ядерную программу Ирана на десятилетие, но теперь она продвигается вперёд. Премьер настаивает на "убедительной военной угрозе как единственном способе остановить Иран от производства ядерного оружия".

Новая военная операция Израиля нужна Вашингтону в том числе и для того, чтобы отвлечь Тегеран от военного сотрудничества с Москвой. CNN сообщает, что иранцам уже достались хвалёные "Стингеры" и "Джавелины". Ведь Россия, как пишут американские журналисты со ссылкой на источники в Пентагоне, посылает трофейное американское оружие с Украины в Иран на изучение и реинжиниринг.

Но Иран продолжает сопротивление. Достигнут мир с его ближайшим конкурентом в регионе — Саудовской Аравией. Сегодня страны возобновили дипломатические отношения. Посольства откроются в течение двух месяцев. Решение принято в ходе двухсторонних переговоров, которые прошли с 6 по 10 марта в Пекине. Тем самым Западу и его союзникам не удалось изолировать Иран и втянуть в прямой конфликт с ним саудитов, объясняют эксперты.

Авторы Елена Стафеева