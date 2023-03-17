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17 марта, 10:07

Песков: 20 марта Путин и Си Цзиньпин пообщаются за неформальным обедом

Общение президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, которого на следующей неделе ждут с визитом в Москве, начнётся уже 20 марта — они переговорят один на один за неформальным обедом. Об этом рассказал журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

А вот сами переговоры состоятся 21 марта, после них ожидаются заявления для прессы, проанонсировал представитель Кремля.

"Общение начнётся 20 марта во второй половине дня. Это будет общение один на один — будет неформальный обед. А непосредственно 21 марта будет день переговоров", — пояснил Песков.

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Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию на следующей неделе. Визит лидера Поднебесной состоится 20–22 марта.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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