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20 марта, 09:33

В Кремле раскрыли время сегодняшней встречи Путина и Си Цзиньпина

Песков: Встреча Путина и Си Цзиньпина начнётся около 16:30 по московскому времени

В Кремле раскрыли время встречи президента РФ Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина: лидеры начнут общение сегодня, 20 марта, во второй половине дня.

"Во второй половине дня, ориентировочно в 16:30 [мск], продолжится международная часть сегодняшнего дня у президента Путина, и связана она будет [со встречей с Си Цзиньпином]", — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сначала лидеры пообщаются в формате один на один, а затем беседа продолжится за неформальным обедом. Представитель Кремля подчеркнул, что на сегодня запланировано "прямое и очень важное общение Путина и Си Цзиньпина".

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Напомним, ранее во Внуково приземлился самолёт, в котором находится часть китайской делегации. Сам лидер КНР прибудет в Москву позже. Он пробудет с визитом в России с 20 по 22 марта.

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ТАСС / Алексей Дружинин

Александр Юнашев
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