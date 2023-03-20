В Кремле раскрыли время сегодняшней встречи Путина и Си Цзиньпина

В Кремле раскрыли время встречи президента РФ Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина: лидеры начнут общение сегодня, 20 марта, во второй половине дня.

"Во второй половине дня, ориентировочно в 16:30 [мск], продолжится международная часть сегодняшнего дня у президента Путина, и связана она будет [со встречей с Си Цзиньпином]", — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сначала лидеры пообщаются в формате один на один, а затем беседа продолжится за неформальным обедом. Представитель Кремля подчеркнул, что на сегодня запланировано "прямое и очень важное общение Путина и Си Цзиньпина".