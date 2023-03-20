Песков подтвердил, что тема Украины будет фигурировать в переговорах Путина и Си Цзиньпина
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Москве, которые стартуют сегодня, так или иначе будут обсуждать тему Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Так или иначе темы, которые затронуты в этом плане (китайский мирный план. — Прим. Лайфа), конечно же, будут затрагиваться неминуемо в ходе обмена мнениями по Украине. Безусловно, Украина будет фигурировать в повестке дня", — отметил представитель Кремля.
Песков также добавил, что президент РФ даст китайскому коллеге исчерпывающие разъяснения по теме, чтобы Си Цзиньпин смог "из первых уст получить видение текущего момента".
Напомним, Си Цзиньпин пробудет в РФ с визитом с 20 по 22 марта. По последним данным, самолёт китайской делегации уже приземлился во Внуково. В Кремле раскрыли детали готовящихся переговоров: лидеры РФ и КНР обменяются подарками и переговорят тет-а-тет, а затем побеседуют с участием делегаций.
ТАСС / Михаил Метцель