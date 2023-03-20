Песков подтвердил, что тема Украины будет фигурировать в переговорах Путина и Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Москве, которые стартуют сегодня, так или иначе будут обсуждать тему Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Так или иначе темы, которые затронуты в этом плане (китайский мирный план. — Прим. Лайфа), конечно же, будут затрагиваться неминуемо в ходе обмена мнениями по Украине. Безусловно, Украина будет фигурировать в повестке дня", — отметил представитель Кремля.