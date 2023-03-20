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20 марта, 09:19

Во Внуково приземлился самолёт, в котором, предположительно, находится Си Цзиньпин

В московском аэропорту приземлился самолёт, на котором, предположительно, прибыл в Россию председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Стоит отметить, что борт китайского лидера возглавлял топ самых отслеживаемых рейсов в мире. За самолётом Boeing 747 Air China на пике следили онлайн более 100 тысяч человек.

Си Цзиньпин написал статью о сотрудничестве с Россией

Си Цзиньпин написал статью о сотрудничестве с Россией

Как сообщал Лайф, визит Си Цзиньпина в Россию пройдёт 20–22 марта. В преддверии этого события китайский лидер и президент России Владимир Путин написали статьи об отношениях двух стран. Статья Путина была опубликована в газете "Жэньмин жибао", а Си Цзиньпина — в "Российской газете".

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ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Никита Никонов
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