Во Внуково приземлился самолёт, в котором, предположительно, находится Си Цзиньпин

В московском аэропорту приземлился самолёт, на котором, предположительно, прибыл в Россию председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Стоит отметить, что борт китайского лидера возглавлял топ самых отслеживаемых рейсов в мире. За самолётом Boeing 747 Air China на пике следили онлайн более 100 тысяч человек.