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19 марта, 22:00

Си Цзиньпин написал статью о сотрудничестве с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин написал статью о сотрудничестве Китая и России. Она опубликована в "Российской газете" в преддверии визита лидера КНР в РФ с первым государственным визитом после утверждения в должности на новый пятилетний срок. Статья называется "Упорно двигаться вперёд, к новым перспективам дружбы, сотрудничества и совместного развития Китая и России".

"Китай и Россия — крупнейшие соседи, стратегические партнёры всеобъемлющего взаимодействия, ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН. Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, рассматривают отношения между Китаем и Россией как один из главных приоритетов в дипломатии", — говорится в статье.

Си Цзиньпин добавил, что отношения двух стран развиваются по чёткой исторической логике, у них мощный внутренний драйвер. Развитие в последние десять лет идёт "по всем азимутам и уверенными шагами вступает в новую эпоху".

Как отметил лидер Китая, есть все основания полагать, что его страна и Россия, будучи попутчиками в развитии и возрождении, внесут больший вклад в "дело прогресса человеческой цивилизации".

Путин рассказал, как они познакомились с Си Цзиньпином

Путин рассказал, как они познакомились с Си Цзиньпином

Как рассказывал Лайф, государственный визит Си Цзиньпина в Россию запланирован на 20–22 марта. В преддверии этого события в китайской газете также опубликована статья Путина об отношениях Китая и России. В ней российский лидер в числе прочего коснулся украинской тематики — заявил об открытости Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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