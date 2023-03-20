Си Цзиньпин написал статью о сотрудничестве с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин написал статью о сотрудничестве Китая и России. Она опубликована в "Российской газете" в преддверии визита лидера КНР в РФ с первым государственным визитом после утверждения в должности на новый пятилетний срок. Статья называется "Упорно двигаться вперёд, к новым перспективам дружбы, сотрудничества и совместного развития Китая и России".

"Китай и Россия — крупнейшие соседи, стратегические партнёры всеобъемлющего взаимодействия, ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН. Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, рассматривают отношения между Китаем и Россией как один из главных приоритетов в дипломатии", — говорится в статье.

Си Цзиньпин добавил, что отношения двух стран развиваются по чёткой исторической логике, у них мощный внутренний драйвер. Развитие в последние десять лет идёт "по всем азимутам и уверенными шагами вступает в новую эпоху".

Как отметил лидер Китая, есть все основания полагать, что его страна и Россия, будучи попутчиками в развитии и возрождении, внесут больший вклад в "дело прогресса человеческой цивилизации".