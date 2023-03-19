Путин рассказал, как они познакомились с Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин в своей статье, опубликованной в китайской прессе в преддверии визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, рассказал, как они познакомились. По словам российского лидера, случилось это в 2010 году.

"Он приезжал в Москву во главе представительной китайской делегации. Наша первая встреча прошла очень по-деловому и в то же время искренне и доброжелательно. Такой стиль общения мне лично глубоко импонирует. Знаю, что в Китае уделяют большое значение дружбе и человеческим взаимоотношениям", — говорится в статье (её русскоязычная версия представлена на сайте Кремля).

Российский лидер напомнил высказывание китайского мудреца Конфуция: "Разве это не радость, когда издалека приезжает друг!" И отметил, что в России также высоко ценят дружбу и считают её братскими узами. Он подчеркнул схожесть двух народов. Путин при этом уточнил, что следующая встреча двух лидеров прошла тоже в марте, но спустя три года. Тогда Си Цзиньпин прибыл в Москву уже после избрания на пост председателя КНР. Тот саммит, по словам главы российского государства, задал тон отношениям на последующий период, определив их вектор.

"Прошло десятилетие, что по меркам истории наших стран, связанных узами многовековых традиций добрососедства и сотрудничества, просто мгновение. За это время в мире многое менялось, и часто не в лучшую сторону, но неизменным осталось главное — прочная российско-китайская дружба, которая последовательно укрепляется на благо и в интересах наших стран и народов", — отметил Путин.